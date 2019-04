in foto: Pappagallini utilizzati per chiedere l’elemosina. Foto Oipa Guardie Zoofile

Due simpatici e coloratissimi pappagallini ondulati venivano sfruttati per chiedere l'elemosina in via dei Fori Imperiali a Roma. In pratica i due abusivi chiedevano offerte ai turisti per una foto ricordo con i due pennuti poggiati sulla loro spalla. Le Guardie Zoofile dell'OIPA (Organizzazione Internazionale Protezione Animali), individuati gli aguzzini, li hanno bloccati e hanno sequestrato i due volatili.

Forse i due pappagallini avevano le ali tagliate

Il fatto che i pappagalli non abbiano minimamente tentato di volare via e che fossero tranquillamente tenuti sulla spalla da uno dei due fermati, fa pensare al fatto che potrebbero avere le ali ‘remiganti' tagliate. Un tipo di amputazione che spesso viene utilizzata da chi sfrutta questo tipo di uccelli al fine di impedire la loro fuga. Se questo dovesse essere confermato dalle analisi dei veterinari, ai due fermati verrà applicata non solo la sanzione prevista dal regolamento comunale a tutela degli animali, ma verrà loro contestato anche il reato di maltrattamento nei confronti degli animali, che prevede fino a 18 mesi di carcere. I due parrocchetti sono stati presi in custodia dall'OIPA di Roma. Una volta visitati e curati potranno essere dati in affidamento.

I parrocchetti ondulati sono conosciuti anche con il nome di parrocchetto australiano, ondulato di colore o più comunemente "cocorita".