Due macchine sono andate a fuoco la scorsa notte in via Carbognano, vicino a Corso Francia, poco distante dal luogo in cui sono state investite Camilla Romagnoli e Gaia Von Freymann. Una delle due in particolare, ha preso fuoco proprio sotto lo striscione per le due ragazze messo da amici e compagni di classe. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere il rogo e la polizia. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato l'incendio, sul quale le indagini sono ancora in corso. Bisognerà chiarire se le fiamme siano dolose, oppure se si siano propagate a causa di un incidente. Le macchine sono state completamente distrutte, delle vetture è rimasto solo lo scheletro annerito. L'incendio è scoppiato nella notte, e oltre alle auto ha danneggiato anche il vetro della finestra di un'abitazione in via Carbognano. Secondo quanto emerso, non ci sarebbero feriti né intossicati dal fumo.

Incendio a Roma, due macchine a fuoco vicino Corso Francia

Da quanto è possibile vedere in alcuni video, una delle macchine andate a fuoco era in mezzo alla carreggiata, con il muso puntato verso lo spartitraffico, come se avesse appena avuto un incidente. In realtà, sembra che la vettura sia stata spostata dopo l'incendio, anche se la dinamica non è ancora molto chiara. L'auto, infatti, era bloccata tra la sopraelevata per piazzale Clodio/Foro Italico e via Flaminia/Ponte Milvio, mentre l'altra era parcheggiata in via Carbognana. Non si ha notizia adesso di passeggeri all'interno dell'auto, né di persone rimaste ferite in un precedente incidente stradale. Saranno adesso i vigili del fuoco a dover stabilire l'esatta dinamica dell'incidente, scoppiato nel cuore della notte. Per spegnere il rogo, i pompieri e la polizia hanno dovuto chiudere la strada per il tempo necessario alle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza della zona.