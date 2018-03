in foto: (Immagine di repertorio)

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi a Guidonia, vicino Roma. Due alberi sono caduti nella pineta che si trova in via Roma: le due piante, due pini alti circa 15 metri, hanno colpito un donna di circa 50 anni, che è rimasta gravemente ferita. La malcapitata si trovava nella pineta assieme a un ragazzo disabile cui la donna prestava assistenza. Poco dopo le 15 i due alberi sono crollati addosso ai due: la donna è stata colpita, mentre il giovane che era con lei è rimasto illeso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri, la polizia municipale, i vigili del fuoco e il 118. Le condizioni della donna sono apparse subito gravi: ha riportato lesioni alla testa, al torace e a una gamba. La ferita è stata trasportata in elicottero in un ospedale della Capitale: le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. La zona in cui è avvenuto il crollo è stata transennata: ai vigili del fuoco sono state affidate le operazioni di rimozione dei due pini crollati. Restano da capire, adesso, le cause del crollo: è probabile che le condizioni meteo dei giorni precedenti abbiano influito.

Il crollo degli alberi è un problema particolarmente sentito a Roma: nella Capitale negli scorsi mesi si sono registrati diversi incidenti, anche gravi, dovuti a rami o intere piante che si sono abbattute sulle strade. Il problema si è particolarmente intensificato a fine febbraio, quando le intense nevicate su Roma hanno causato il crollo di decine di alberi, gravati dal peso della neve.