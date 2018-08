in foto: Immagine di repertorio

Un'escursione che poteva trasformarsi in tragedia ma che per fortuna si è conclusa con un lieto fine per due adolescenti, due ragazzi di 14 e 15 anni. I due stavano esplorando, nel pomeriggio di ieri, sabato 25 agosto, un costone di roccia a Castel Gandolfo, nella provincia di Roma – famosa per la residenza estiva dei Pontefici – quando sono precipitati in un dirupo a picco sul lago in via dei Pescatori, finendo in un'area interdetta al transito e non accessibile, come riporta Il Caffè. Per fortuna, sono stati gli stessi ragazzi, grazie ai loro smartphone, a richiedere l'aiuto dei soccorritori e delle forze dell'ordine.

Sul posto sono giunti immediatamente gli uomini del Soccorso Alpino Fluviale dei vigili del fuoco di Roma e quelli di Marino, insieme ai soccorritori del 118, ai volontari della Protezione Civile e ai carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo. Soltanto in tarda serata, intorno alle 22, i due adolescenti – originari di Genzano e di Ariccia – sono stati individuati dai soccorritori e portati in salvo. Accompagnati dal 118 al Pronto Soccorso dell'ospedale di Albano Laziale, i due adolescenti se la sono cavata soltanto con qualche ferita superficiale. Dopo essere stati medicati, i due minorenni hanno potuto fare ritorno a casa.