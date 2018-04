in foto: Un drone sequestrato dai carabinieri a Roma – foto d’archivio

Un drone è andato a sbattere contro le arcate esterne del Colosseo dov'è rimasto incastrato. A manovrarlo erano due ragazzi francesi, bloccati e denunciati dai carabinieri di Piazza Venezia. I due giovani sono stati denunciati a piede libero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, con un'autoscala, hanno provveduto a recuperare il velivolo.

Non è la prima volta che i turisti vengono sorpresi a cercare di far volare un drone nei pressi del Colosseo e in generale sul centro storico della Capitale. Gli episodi di questo tipo non si contano più: due anni fu denunciato un turista cinese, tre anni fa fu denunciato un fotografo turco, quest'estate, uno degli ultimi episodi, un turista statunitense è stato bloccato mentre cercava di far volare un drone sul Pantheon. E' una delle prime volte, però, che il velivolo finisce per incastrarsi nelle arcate del Colosseo.