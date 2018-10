Voleva vendere alcune dosi di marijuana e si è avvicinato a due uomini che stavano parlando in via Manin, all'angolo con via Giolitti. Il 24enne ha proposto loro di acquistare la merce illegale a buon prezzo ma, per sua sfortuna, si è trovato davanti a due carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro impegnati in un servizio antidroga. Lo spacciatore sorpreso non è riuscito a individuarli perché erano in borghese ed è finito in matte con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione.

Vende droga ai carabinieri

Il 24enne è stato bloccato immediatamente dai militari e identificato: si tratta di un cittadino marocchino senza fissa dimora e con precedenti. Lo hanno perquisito e trovato in possesso di 10 dosi di droga e di uno smartphone di ultima generazione che, da immediati accertamenti, è risultato rubato due giorni prima ad una 18enne romana, che ne aveva denunciato il furto ai carabinieri della Stazione Roma Trastevere. Lo stupefacente e il telefono sono stati sequestrati mentre l’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza.