Droga a Roma, picchia la madre anziana e invalida perché non le da i soldi per le dosi

Una 33enne romana è stata arrestata con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Ha picchiato la madre anziana e invalida perché si è rifiutata di dargli i soldi per comprare la droga. Una violenta aggressione, che si è consumata in via Olevano Romano, sulla Prenestina. L’anziana è stata trasportata in ospedale, dove è stata medicata per un trauma cranico facciale, un trauma toracico-addominale e una contusione al polso destro.