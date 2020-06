in foto: Immagine di repertorio

Avevano allestito un drive-in della droga ad Ostia, dove rifornivano i clienti che arrivavano in auto, per acquistare la sostanza stupefacente. A finire nei guai un ventisettenne e un trentasettenne, entrambi pregiudicati e una diciannovenne, incensurata, che i carabinieri della Stazione di Casal Palocco hanno arrestato e condotto presso il Tribunale di Roma per l'udienza di convalida, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'ordinanza di custodia cautelare è scattata al termine di un servizio di osservazione sul territorio. Secondo le informazioni apprese i tre complici avevano fatto della loro abitazione all’Infernetto, un punto di riferimento per parte della clientela di zona. I tre avevano escogitato un sistema bel collaudato secondo il quale gli acquirenti non scendevano dall'auto, ma una volta nei pressi dell'appartamento, il pusher passava loro la droga direttamente dal finestrino.

Arrestate tre persone

Un metodo che permetteva ai clienti di arrivare ed andarsene nel minor tempo possibile. A far insospettire i militari il continuo via-vai di auto e persone, alcune delle quali, già note alle forze dell'ordine. I carabinieri hanno fatto irruzione all'interno dell'abitazione, dove hanno trovato e sequestrato 40 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale necessario al confezionamento delle singole dosi e 5mila euro in contanti. I carabinieri di Ostia hanno poi arrestato un altro spacciatore.

Evade dai domiciliari per fare una passeggiata

I carabinieri di Acilia hanno arrestato per evasione un ventiquattrenne del posto, sottoposto al regime dei domiciliari, uscito di casa senza motivo. Il giovane si trovava infatti recluso per reati riguardanti le sostanze stupefacenti, ma ha deciso di concedersi una passeggiata, senza preoccuparsi di infrangere la misura restrittiva. I militari lo hanno scoperto poco dopo e lo hanno fermato, riportandolo nella sua abitazione.