Drammatico incidente nel Viterbese. Un uomo disabile di 51 anni e sua madre sono morti carbonizzati ieri pomeriggio in seguito a un terribile incidente stradale avvenuto sulla strada Tuscanese a Viterbo, località Monterazzano, nelle campagne a ovest della città laziale. Le due vittime viaggiavano su un furgoncino attrezzato per il trasporto di persone disabili. A bordo c'era anche il marito della donna e padre del ragazzo, rimasto ustionato, ma ancora in vita. È stato soccorso e trasportato d'urgenza in eliambulanza in un ospedale romano. Le sue condizioni sono gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili, del fuoco, che hanno immediatamente spento le fiamme che avvolgevano il furgoncino. Per la donna e suo figlio, però, non c'è stato nulla da fare. Sono morti carbonizzati all'interno dell'abitacolo del veicolo.

Sulla dinamica ancora incerta dell'incidente indagano le forze dell'ordine. Non è chiaro, infatti, se il mezzo abbia prima preso fuoco e poi sia uscito dalla carreggiata, oppure, viceversa, se le fiamme si siano sviluppate in seguito all'uscita di strada e all'impatto con un albero al lato della carreggiata. Le due vittime, riporta il quotidiano locale Newtuscia, si chiamavano Anna Montanari (77 anni) e Luca Montanari (51 anni).