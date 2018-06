Immane tragedia, questa mattina, sulla Cassia bis, all'altezza del casello di Castel de' Ceveri, a nord di Roma, dove una donna di 47 anni ha perso la vita, lanciandosi da un cavalcavia. La donna ha raggiunto un viadotto al chilometro 6 di via Veientana Nuova, nei pressi di Prima Porta, e si è lanciata di sotto. Proprio in quel frangente, però, stava transitando un camion, che ha preso in pieno la 47enne, scaraventandola sulla corsia opposta. L'autista del mezzo, nel tentativo di evitare la donna, ha sterzato bruscamente, perdendone il controllo e schiantandosi contro un guardrail.

Sul posto sono tempestivamente arrivati i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Anche l'autista del camion è stato soccorso dai sanitari e dai vigili del fuoco, che l'hanno estratto dalle lamiere dell'abitacolo: trasportato al più vicino ospedale in codice giallo, le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. Sul posto anche i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilevi per determinare la dinamica dell'incidente e per riconoscere la donna: la Cassia è stata chiusa per parecchio tempo in entrambe le direzioni.