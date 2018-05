I vigili del fuoco sono intervenuti in un appartamento per estinguere un piccolo incendio e hanno invece rinvenuto due cadaveri: tragedia ad Albano Laziale, alle porte di Roma, dove due donne, madre e figlia di 43 e 18 anni, sono decedute all'interno della loro abitazione. Come riferisce Repubblica, l'ipotesi più accreditata al momento è quella dell'omicidio-suicidio: alcuni testimoni infatti riferiscono di una lite tra le due donne – che vivevano da sole nell'appartamento – poco prima della tragedia.

Nell'appartamento di via Francia sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo e quelli del Nucleo Investigativo di Frascati, ai quali sono affidare le indagini. Il cadavere della ragazza è stato rinvenuto sul pianerottolo di casa: la 18enne sarebbe stata uccisa da numerose coltellate. La madre invece sarebbe stata vista salire sul tetto dell'edificio e lanciarsi nel vuoto. Saranno le autopsie e le indagini dei militari a fornire, nelle prossime ore, ulteriori elementi sulla vicenda, che ad ora presenta ancora molti punti oscuri. L'appartamento delle due donne è stato dichiarato inagibile a causa del rogo che si è sviluppato all'interno e le cui cause non sono state ancora individuate.