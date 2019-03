in foto: Immagine di repertorio

Un dramma, avvolto nel mistero, quello che si è verificato quest'oggi, venerdì 22 marzo, a Roma. Una donna di 52 anni è stata trovata morta nella sua abitazione in viale Manzoni, quartiere Esquilino: ad effettuare il macabro ritrovamento è stata la badante della 52enne. Il corpo della donna era riverso per terra con una sacchetto di plastica sulla testa e una bombola di gas, di quelle utilizzate per il campeggio, di fianco al cadavere. In terra è stata ritrovata anche una lettera, che ha tutta l'aria di essere un biglietto d'addio e che fa propendere gli investigatori per un suicidio.

Nell'abitazione dove è stato effettuato il macabro ritrovamento sono arrivati i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 52enne, e gli agenti della Polizia di Stato dei commissariati San Giovanni ed Esquilino, che indagano sull'accaduto, nonché i colleghi della Scientifica, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Il biglietto, che sarebbe stato scritto poco prima della morte, fa pensare al gesto volontario, ma gli inquirenti, al momento, stanno vagliando tutte le possibili ipotesi. Sul posto è arrivato anche il magistrato di turno, che ha disposto il sequestro della salma e l'autopsia, che chiarirà le cause esatte del decesso della 52enne.