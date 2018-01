Una tragedia avvenuta davanti a decine e decine di persone, sbigottite e sotto choc, in uno dei luoghi più rinomati e iconici di Roma: stando a quanto si apprende, nel pomeriggio di ieri, un turista brasiliano di 29 anni è morto nei pressi di Castel Sant'Angelo. La vittima, un turista brasiliano di 29 anni, stava percorrendo Ponte Sant'Angelo quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso l'equilibrio, oltrepassando il parapetto e schiantandosi sulla banchina del Tevere sottostante, davanti agli occhi inorriditi degli astanti.

Sul posto sono arrivati prontamente i sanitari del 118, che hanno trasportato il 29enne all'ospedale San Camillo, dove purtroppo il turista è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. La salma del turista è stata trasportata al Policlinico Gemelli, dove resta a disposizione dell'Autorità Giudiziaria: non è escluso che il magistrato di turno possa disporre l'autopsia sul cadavere. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Roma Prati, che indagano sull'accaduto: stando a quanto si apprende, l'uomo era seduto sul parapetto in compagnia della moglie e di due amici quando avrebbe perso l'equilibrio, compiendo un volo di parecchi metri e schiantandosi al suolo.