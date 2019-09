in foto: Foto di repertorio

Due operazioni antidroga condotte nella notte tra sabato e domenica dai carabinieri della stazione di Ladispoli (Roma) hanno portato al sequestro di cento grammi di cocaina e all'arresto di due italiani del posto, un 29enne romano e un 57enne di origini napoletane.

Cocaina nascosta tra le mutande: in manette uno spacciatore di 29 anni

Nel primo caso i militari sono intervenuti in piena notte e colto in flagrante lo spacciatore nella sua abitazione del centro cittadino. Il cliente che era con lui è stato fermato all'uscita e trovato in possesso di una dose di cocaina, sono scattate le perquisizioni nella casa del pusher 29enne. All’interno sono state trovate numerose dosi di cocaina già pronte per la cessione, per un totale di circa 20 grammi, nascoste tra gli indumenti intimi, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. L’acquirente è stato segnalato alla prefettura.

In casa ottanta grammi di polvere bianca ancora da tagliare: arrestato un 57enne

Il secondo intervento dei carabinieri di Ladispoli è nato da un controllo nel centro cittadino, sotto l’abitazione di un 57enne campano. L'uomo aveva addosso alcune dosi di cocaina e per questo i militari hanno deciso di perquisire il suo appartamento. In casa è stato trovato un "blocco" in forma solida di cocaina purissima, per un peso complessivo di ottanta grammi. La sostanza sequestrata, che era purissima e quindi sarebbe stata "tagliata" in seguito, avrebbe fruttato al pusher diverse migliaia di euro.

Entrambi gli arrestati sono finiti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Dovranno rispondere dei reati di spaccio e detenzione di sostanza stupefacente.