in foto: L’ingresso della stazione della Metro A Spagna

Ripulito e riverniciato, ecco come si presenta ora l'ingresso della stazione della Metro A Spagna, stazione nel cuore del centro storico di Roma e tra le più frequentate della Capitale. Gli interventi su frontone e atrio di accesso, realizzati dalle maestranze di Atac, hanno riguardato la ripulitura e verniciatura delle parti interne ed esterne dell’ingresso e la sostituzione dell’impianto di illuminazione, della pavimentazione e dei soffitti. L'intera facciata esterna è stata ripulita, colorata di nuovo e vi sono state applicati nuovi cartelli di segnaletica. All'interno, nel corridoio che conduce alle banchine dei treni, sono stati stati installati poster giganti con alcune panoramiche della città.

Atac, si legge sul comunicato diffuso dall'azienda, ha in programma altri interventi simili a questo anche in altre stazioni di metro A e metro B. "Abbiamo solo informato l'utenza che non ha ancora avuto la possibilità di vedere la stazione dal vivo. La chiusura della stazione a dicembre non ha nessuna correlazione con questi interventi di restyling", commenta un utente. "Abbiamo solo informato l'utenza che non ha ancora avuto la possibilità di vedere la stazione dal vivo. La chiusura della stazione a dicembre non ha nessuna correlazione con questi interventi di restyling", la risposta di Atac.