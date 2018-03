Dopo la neve, il ghiaccio e le continue piogge e in seguito anche al monitoraggio sugli alberi, la sindaca Virginia Raggi ha firmato un'ordinanza che dispone la riapertura delle ville storiche di Roma, chiuse proprio a causa del maltempo. Torneranno ad essere aperte, quindi, Villa Aldobrandini, Villa Scipioni, Parco di via Trezza, Villa Fiorelli e Parco Falcone e Borsellino. Nei giorni scorsi erano già state riaperte Villa Borghese (Giardino del Lago), Villa Paganini, Villa Lazzaroni, Villa Torlonia, Piazza Vittorio, Villa Doria Pamphilj, Parco di Villa Lais, Parco di Via Rosa Raimondi Garibaldi, Parco di Via Giovannipoli, Parco di Commodilla, Villa Mercede, Villa De Sanctis, Villa Gordiani, Parco di Centocelle, Parco Nicolo' Blois, Parco di via Pellegrino Matteucci, Villa Carpegna, Parco Giovanni Paolo I, Parco di via Cingolani, Parco Aldo Tozzetti, Parco Filippo Meda, area verde di via Achille Tedeschi, area verde e pista ciclabile di via Palmiro Togliatti, area verde di via Bardenzellu, area verde di via Santi, Parco Babusci, Parco di via Virginio Melandri, Parco di Colle Oppio e Giardini di Carlo Felice.

L'accusa dei Verdi: "Ville chiuse per dieci giorni, surreale"

"E' surreale che i cittadini di Roma non possano fruire dei parchi pubblici della propria città ad oltre dieci giorni dalla nevicata che ha colpito Roma. La soluzione proposta dall'amministrazione romana ai cittadini, in caso di maltempo è sempre la stessa: rimanete a casa, non entrate nelle ville e i parchi pubblici, evitate le buche e le voragini aperte in ogni angolo della città, scansate i tronchi caduti per cattiva manutenzione che ancora si trovano ai bordi di molte strade compromettendone la sicurezza, evitate gli spazi esterni scolastici fino a nuovo ordine, che in molti casi non e' mai arrivato". Così in un duro comunicato Francesco Alemanni responsabile organizzazione dei Verdi, Nando Bonessio co-portavoce dei Verdi del Lazio e Guglielmo Calcerano co-portavoce dei Verdi di Roma.