in foto: Il signor Bertazzini, l’ultimo paziente dimesso dal San Filippo Neri

Dopo quasi tre mesi di servizio, 85 giorni per la precisione, chiude ufficialmente il Covid Center dell'ospedale San Filippo Neri di Roma. L'ultimo paziente è stato dimesso e domani il reparto dedicato ai cittadini affetti da Covid-19 non accoglierà più nuovi contagiati. Questa mattina l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, e il Direttore Generale della Asl Roma 1, Angelo Tanese, hanno incontrato le equipe che hanno lavorato nel centro. "Un momento di emozione collettiva e di ringraziamento a tutto l'ospedale San Filippo Neri, che ha dato e continua a dare il suo prezioso contributo nella gestione dell'emergenza Covid. Una bella storia di sanità pubblica da ricordare", si legge in una nota pubblicata dalla Regione Lazio.

"Grazie Sig. Bertazzini con te raggiungiamo quota “0” resterai per sempre nei cuori di tutta la équipe e sarai uno dei più bei capitoli di questa grande storia di sanità pubblica. Oggi e con te possiamo dire "è andato tutto bene"", hanno scritto i sanitari del San Filippo Neri.

Il San Filippo Neri fa parte dell'Area B della rete regionale per fronteggiare l'emergenza coronavirus. La struttura di riferimento di quell'area è l'ospedale Sant'Andrea, mentre strutture collegate, ‘spoke', erano, oltre al San Filippo Neri, il San Pietro Fatebenefratelli e ospedale di Palestrina. Anche al Sant'Andrea non ci sono più pazienti Covid, sono stati conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, sono cominciati i test sierologici per i privati cittadini ed è ripresa l’attività ambulatoriale. Pochi giorni fa sono stati chiusi anche i reparti Covid dell'ospedale dei Castelli e del Campus biomedico. In generale tutti i nuovi pazienti verranno accolti dall'Istituto Spallanzani, che tornerà ad essere primo punto di riferimento per la cura dei pazienti affetti da Covid-19.