in foto: Un frammento del video diffuso dalla polizia

La polizia diffonde un video che ha ripreso il tentato omicidio di Micaela Castro Pizarro, peruviana da circa vent'anni in Italia. Lo scorso venerdì è stata spinta sui binari della metropolitana B di Roma alla stazione Eur Fermi, proprio mentre passava un treno. Soccorsa e accompagnata in ospedale, i medici hanno dovuto amputarle la mano sinistra. Igor Trotta, 47 anni, è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio: sarebbe stato lui a gettare Micaela sui binari del treno. I due non si conoscevano. “Il Vaticano mi ha detto di spingerla”, ha detto l'uomo ai poliziotti che l'hanno arrestato. Per lui gli inquirenti hanno chiesto una perizia psichiatrica. Per il momento resta detenuto nel centro clinico del carcere romano di Rebibbia.

Nel video il tentato omicidio di Micaela Castro Pizarro.

Nel video diffuso dalla polizia si vede l'uomo, che indossava una giacca rossa, entrare nella metropolitana alle 12 e 49, passeggiare davanti ai tornelli d'ingresso e poi attendere insieme agli altri passeggeri l'arrivo del treno sulla banchina. Il filmato ripreso dalle telecamere di sicurezza installate all'interno della stazione si blocca prima del tentato omicidio avvenuto alle 12 e 53 e poi riprende con alcuni pendolari che cercano di soccorrere la donna ferita. Il video termina con il sospettato che esce poco dopo le 13 dalla metropolitana come se nulla fosse mai accaduto.