"Non ho soldi per comprare da mangiare. Sono disperata, voglio morire". Sono le parole di una donna in difficoltà economiche, che ha chiamato il commissariato Sant'Ippolito della Polizia di Stato. L'emergenza coronavirus sta mettendo in ginocchio tanti cittadini, con o senza famiglie a carico, costretti a rimanere chiusi in casa senza lavoro, che non riescono purtroppo a fare la spesa, per assicurarsi almeno i generi alimentari di prima nessità. La donna, disoccupata e sola, non sapendo cosa fare e non riuscendo ad andare avanti, si è rivolta ai poliziotti, che hanno risposto immediatamente alla sua richiesta d'aiuto e hanno raggiunto la sua abitazione.

POliziotti soccorrono una donna in difficoltà economiche

Gli uomini delle forze dell'ordine infatti, in queste settiamane di emergenza, oltre che sui controlli in strada per la verifica del rispetto delle regole, sono impegnati a prestare assistenza alla popolazione, portando la spesa, ritirando e consegnando la pensione agli anziani, e provvedendo alle necessità quando i cittadini non possono uscire. Arrivati in casa della donna, gli agenti l'hanno trovata in lacrime. Ha raccontato loro di aver consumato i pochi risparmi che le erano rimasti e di non sapere come fare, perché era da sola e nessuno poteva aiutarla, il suo frigorifero infatti era vuoto. I poliziotti l'hanno rassicurata e hanno contattato la parrocchia di San Michele Arcangelo. Appresa la notizia, il parroco ha fatto subito consegnare alla donna una busta piena di generi alimentari donati dalla gente. Poi i poliziotti hanno aiutato la donna a compilare i moduli per la richiesta dei buoni spesa, lasciandole poi, prima di andarsene, un loro contatto telefonico a cui rivolgersi per qualsiasi necessità.