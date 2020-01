in foto: Foto di repertorio

Una donna si è sentita male mentre si trovava alla stazione della Metro B del Colosseo ed è morta. Si tratta di una signora nata nel 1960, la cui identità per il momento non è stata resa nota. Il fatto è avvenuto alle 13.20 di oggi, sabato 11 gennaio. La stazione è stata momentaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e del commissariato Celio.

Il comunicato di Atac in merito alla chiusura: "Metro B: chiusa fermata Colosseo. I treni transitano senza fermarsi, utilizzare fermata Cavour (soccorso a persona intervento forze dell'ordine)". Alle 14 è stata comunicata la riapertura: "Metro B: riaperta fermata Colosseo al servizio viaggiatori (terminato soccorso a persona, intervento forze dell'ordine)".