in foto: Immagine di repertorio

Investimento sulla strada a Ostia, sul litorale romano. Una donna è stata travolta da un'auto, un'Audi A4, davanti all'ospedale Grassi in via Passeroni. L'incidente è accaduto intorno alle ore 11.15 di questa mattina 26 settembre. La signora, un'anziana di 80 anni è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso. A dare l'allarme le persone che hanno assistito alla scena e che si sono fermate a soccorrere la donna. Ancora da accertare la dinamica dell'accaduto: non è chiaro se il conducente l'abbia urtata per aver perso il controllo della macchina o durante una manovra.

Secondo le informazioni apprese la signora sta bene, e nonostante l'età, non ha riportato conseguenze gravi a seguito dell'impatto. Sul posto sono intervenuti per i rilievi la polizia locale di Roma Capitale gruppo X Mare che stanno svolgendo ulteriori verifiche per eventuali responsabilità.