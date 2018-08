"Cerco l'uomo che mi ha salvato la vita" è l'appello di ragazza romana Michela Mostarda, 25 anni che nel 2015 ha combattuto un male che voleva strapparle i sogni ma dalla grande battaglia è uscita vincitrice. "Voglio ringraziare di persona l'uomo che mi ha donato il midollo osseo". Il suo messaggio affidato alla pagina Facebook "Ti cerco. Appelli di persone che cercano le origini e i propri cari" è stato condiviso in rete, per aiutare la giovane con la speranza che possa presto incontrare il suo angelo. Oggi Michela sta bene, dopo il trapianto è andata avanti con la sua vita e insieme al suo compagno Manuel è in dolce attesa: aspetta Nicolò che arriverà a ottobre. Sono trascorsi gli anni ma il gesto di quell'uomo sconosciuto le è rimasto nel cuore, indelebile.

L'appello di Michela

"Sono una ragazza di 25 anni e il giorno 10 novembre 2015 ho fatto il trapianto di midollo ricevuto da un donatore italiano maschio che nel 2015 aveva 36 anni ed era di Udine. Queste sono le uniche informazioni che mi hanno dato all’ospedale – si legge nel post – ma un particolare è che questo donatore mi ha fatto recapitare una lettera tramite gli ospedali, scritta da lui nei giorni in cui era ricoverato per la donazione. A quella lettera ho risposto dopo qualche mese per via del mio stato fisico e psicologico poco lucido!! Ora che tutto è finito avrei una gran voglia di conoscerlo, sapere se ha ricevuto la mia lettera e ringraziarlo per quello che ha fatto".