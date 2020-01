I genitori separati potranno circolare lo stesso durante la domenica ecologica. La mozione, presentata in Campidoglio da Fratelli d'Italia, è stata approvata con diciotto voti favorevoli, due contrari e sette astenuti. "Chiediamo di includere – ha spiegato in aula il capogruppo di FdI Andrea De Priamo – Tra le tante categorie di esenzione previste dal regolamento sulle domeniche ecologiche, tutti quei genitori separati che hanno dei giorni prefissati in cui vedere i figli. Un caso particolare ma non inusuale visto il numero delle separazioni sempre più alto. Ricordo anche che già esistono 34 categorie in deroga al divieto di circolazione per le domeniche ecologiche".

Domenica ecologica, il 19 gennaio 301 contravvenzioni

Domenica 19 gennaio a Roma c'è stata la prima domenica ecologica del 2020. Le prossime, già iscritte nel calendario dal Campidoglio, sono previste per il 9 e 23 febbraio, e per il 29 marzo. Durante queste giornate, nessun veicolo – a eccezione di alcune categorie – può circolare all'interno della Fascia Verde (che comprende la maggior parte delle zone all'interno del Grande Raccordo Anulare) in determinate fasce orarie. Lo stop è per tutti dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 fino alle 20.30. Ad assicurarsi del rispetto del divieto, la polizia locale: durante la prima domenica ecologica sono stati controllati 2300 veicoli, 301 dei quali sono stati multati perché non avrebbero potuto circolare.

Inquinamento a Roma, scesi livelli di Pm10 nell'aria

La scorsa settimana le centraline dell'Arpa hanno registrato a Roma livelli molto alti di Pm10. Per questo motivo la sindaca Virginia Raggi ha deciso di bloccare per alcuni giorni le macchine a Diesel (anche quelle Euro 6) impedendone la circolazione all'interno della Fascia Verde. Dopo lo stop, i livelli sono tornati sotto la soglia minima, ma rimane comunque il problema dell'inquinamento all'interno della capitale, soprattutto nei mesi invernali quando si fa un uso massiccio dei riscaldamenti.