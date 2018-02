Domenica 11 febbraio stop alle auto. Torna l'appuntamento con la domenica ecologica: dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00 divieto assoluto di transito per tutte le auto e i ciclomotori a diesel e benzina, all'interno della fascia verde. La fine del blocco è stata anticipata di un'ora, vista la partita di calcio in programma all'Olimpico alle 20.30 tra Roma e Benevento, così da permettere ai tifosi di raggiungere lo stadio. Questo mese doppio appuntamento con la domenica ecologica: si replica il 26 febbraio.

Domenica ecologica: categorie di veicoli che possono circolare.

Dal divieto di circolazione sono esclusi i veicoli elettrici e ibridi, oltre a quelli alimentati a gpl e metano e da miscele bi-fuel. Per quanto riguarda i mezzi alimentati a benzina, potranno circolare solo gli euro 6, mentre il divieto vale per tutte le categorie di diesel. Liberi di muoversi anche i centauro con moto a 4 tempi Euro 3 e successive, e i ciclomotori a 2 ruote a 4 tempi Euro 2 e successivi. Anche chi sceglie il car sharing e il car pooling potrà muoversi all'interno della fascia verde. Come sempre ovviamente esentati dal divieto anche i mezzi con contrassegno per disabili, quelli delle forze dell'ordine e dei servizi di emergenza.