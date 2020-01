in foto: Inquinamento a Roma

Nonostante le ordinanze degli scorsi giorni che vietavano la circolazione alle auto a diesel, a Roma i livelli di inquinamento per il momento non sono scesi. Domani, sabato 18 gennaio, non è previsto nessuno stop del traffico, anche perché le piogge previste potrebbero contribuire ad abbassare i livelli di Pm10, mentre per domenica 19 gennaio è stata confermata la Domenica Ecologica. Prevista la limitazione della circolazione per tutti i veicoli a motore all'interno della Fascia Verde, mentre per domani, come detto, il Campidoglio "non ritiene necessaria l'adozione di alcun provvedimento di limitazione della circolazione veicolare".

Domenica 19 dicembre, orari e info sulla Domenica Ecologica

La limitazione del traffico è prevista dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 20,30. Al divieto di circolazione sono esentate queste principali categorie di veicoli: