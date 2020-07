in foto: Musei Capitolini

Domenica 5 luglio, prima domenica del mese, i musei del circuito "Musei in Comune" di Roma saranno a ingresso gratuito. I visitatori dovranno però prenotare il biglietto allo 060608. I possessori MIC, la carte dei musei di Roma Capitale, potranno andare direttamente alle biglietterie ed entrare al primo turno. In generale si potrà accedere solo al turno di ingresso stabilito e con la versione digitale o cartacea della prenotazione. Ovviamente, in osservanza delle regole per il contrasto della pandemia da coronavirus, si potrà accedere ai musei e nei parchi archeologici solo con una temperatura corporea inferiore ai 37,5 gradi. Obbligatorio l'uso delle mascherine e il mantenimento della distanza di sicurezza dalle altre persone. Solo le famiglie potranno fare la visita senza distanziamento.

Questi i musei gratuiti:

Musei Capitolini

Museo di Roma a Palazzo Braschi

Museo dell’Ara Pacis,

Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali

Centrale Montemartini

Museo di Roma in Trastevere

Galleria d’Arte Moderna

Musei di Villa Torlonia

Museo Civico di Zoologia

Museo Carlo Bilotti

Aranciera di Villa Borghese

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco

Museo Napoleonico

Museo Pietro Canonica

Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina

Museo di Casal de’ Pazzi

Museo delle Mura

Le mostre

Il Tempo di Caravaggio – Capolavori della collezione di Roberto Longhi – Musei Capitolini. (L'ingresso al museo e alla mostra devono essere due prenotazioni diverse)

C'era una volta Sergio Leone – Ara Pacis. Ingresso a pagamento, ma sconto con la Mic

Civis, Civitas, Civilitas, Roma antica modello di città – Mercati di Traiano

L’ingresso al museo e alla mostra devono essere prenotati separatamente.

Ara Guler. Scatti in Turchia – Museo di Roma in Trastevere

Frammenti – Fotografie di Stefano Cigada – Museo di Roma in Trastevere

Miresi. Sguardi e architetture. Roma-Berlino-Barcellona – Centrale Montemartini e Galleria d'arte moderna

Colori degli Etruschi. Tesori di terracotta alla Centrale Montemartini

Lazlò Moholy-Nagy e la rivoluzione della visione. Avanguardie ungheresi, fra espressionismo e Bauhaus. Galleria d'Arte Moderna

Sàndor Vàly – Galleria d'Arte Moderna (chiostro/giardino esterno)

Spazi dell'arte e gallerie storiche a Roma – Galleria d'Arte Moderna

Monica Ferrando. Bianco, Nero, in lievità passare. Opere recenti – Museo Carlo Bilotti Aranciera di villa Borghese

Carlo Levi e l'arte della politica. Disegni e opere pittoriche de l'orologio – Musei di Villa Torlonia. Casino dei principi

Alchimie di terra e di luce. I mille volti della ceramica di Guerrino Tramonti. Musei di Villa Torlonia – Casina delle Civette

Aspettando l'imperatore – Museo Napoleonico