Domenica 28 giugno più di duecentomila romani potrebbero rimanere senza acqua corrente in casa. Quasi tutto il quadrante Nord-Est della capitale, da Montesacro a San Basilio, è infatti coinvolto nei possibili disagi dovuti ai lavori di manutenzione di Acea sulla rete di distribuzione idrica, lavori programmati da tempo e che interverranno su una "importante condotta di adduzione idrica", portando all'interruzione della fornitura idrica o una diminuzione della pressione per decine di migliaia di utenze per tutta la giornata, dalle 00.30 alle 24.00. I disagi riguarderanno tutto il III Municipio di Roma, e alcune zone dei municipi IV e XV, ma anche il limitrofo comune di Guidonia e alcune zone di Colle Fiorito e Tor Lupara, un'ampia zona che comprende quartieri densamente popolati. Acea ha predisposto un servizio di distribuzione di acqua potabile con delle autobotti che saranno posizionate in dei luoghi di transito dalle 7.00 alle 24.00, mentre nelle zone Casal Monastero, San Basilio, Casal de Pazzi, Rebibbia, Monte Sacro Alto, Sacco Pastore, Conca D’oro, Prati Fiscali, Prato della Signora, Tufello, Val Melaina rimarranno alimentate la maggior parte delle fontanelle sul piano stradale.

Roma Nord-Est senza acqua: i consigli alla cittadinanza

Acea fa ai cittadini che vivono nei quartieri e nelle zone coinvolte tre semplici raccomandazioni da seguire: tenere chiusi i rubinetti per "evitare danni alla ripresa del servizio", fare scorta d'acqua per ogni uso (cucinare, lavarsi, bere ecc) e inoltre in casi di "effettiva e improrogabile necessità", i cittadini potranno richiedere "un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335".

Domenica 28 giugno: i quartieri di Roma senza acqua

Grotta Rossa Est (Saxa Rubra)

Grotta Rossa Ovest (Via Flaminia Nuova)

Labaro

Settebagni

Colle Salario

Porte di Roma

Cinquina

Bufalotta

Casal Boccone

Tor San Giovanni

Sant’Alessandro

Casal Monastero

San Basilio

Torraccia

Tor Cervara

Casal de Pazzi

Rebibbia

Talenti

Prima Porta

Colli d’Oro

Monte Sacro

Sacco Pastore

Conca D’oro

Prati Fiscali

Prato della Signora

Tufello

Val Melaina

Fidene

Serpentara

Via Salaria (direzione GRA) dall’Aeroporto dell’Urbe a Castel Giubileo

Casale Nei

Marcigliana

Villa Spada

Cesarina

Domenica 28 giugno: le autobotti di acqua potabile dalle 7.00 alle 24.00

Via Nomentana fronte civico 1412 (altezza distributore IP)

Piazza dei Vocazionisti

Via Antonio de Curtis angolo Via Giovanni Conti

Via Siro Solazzi

Piazza Fernando de Lucia

Via Carlo Muscetta angolo Via Vincenzo Marmorale

Piazza Raffaele Casimiri

Via Camerata Picena altezza via Force

Via Capoliveri angolo Via Val D’Orcia (Settebagni)

Via San Daniele Del Friuli

Via della Lucchina fronte civico 96

Largo Giampaolo Borghi

Largo Castelseprio angolo Via Montichiari