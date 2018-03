Domenica con i rubinetti a secco in molte zone del III Municipio, nel quadrante Nord-Est di Roma, a causa di interventi di manutenzione straordinaria sulla rete idrica. Lo comunica in una nota Acea Ato 2, che spiega come per effettuare i lavori sarà "necessario sospendere il flusso idrico" e pertanto l’acqua mancherà dalle ore 00.30 alle 24 dello stesso giorno nelle zone di Bufalotta, Casal Boccone, Cesarina, Cinquina, Tor San Giovanni, Marcigliana e aree limitrofe.

"Per limitare i disagi alle utenze Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento idrico tramite autobotti che, dalle ore 08 alle ore 22, stazioneranno nei seguenti punti: in via Tor San Giovanni altezza civ. 123 (Cesarina), in via della Marcigliana altezza civ. 597 (Cinquina – Marcigliana), in via Wanda Capodaglio civ. 101/80 (Bufalotta nord) e in via della Bufalotta angolo via Carlo Bernari (all’interno del parcheggio della chiesa in zona Bufalotta sud). Inoltre, in caso di estrema necessità – prosegue la nota – è disponibile un ulteriore servizio di rifornimento con autobotti, che sarà possibile richiedere contattando il numero verde 800.130.335".