Domani, martedì 30 ottobre, si terranno i funerali di Desirée Mariottini, la 16enne stuprata e trovata morta in un palazzo abbandonato del quartiere San Lorenzo di Roma. La procura di Roma ha dato l’ok per la restituzione della salma della ragazza alla sua famiglia, che quindi ha deciso di celebrare le esequie alle 15 e 30 di domani a Cisterna di Latina nella chiesa di San Valentino, la parrocchia del quartiere dove Desirée abitava con la mamma e con i nonni. Come annunciato già la scorsa settimana, il Campidoglio ha proclamato il lutto cittadino per domani: "Roma vuole manifestare la vicinanza ai familiari di Desirée. Tutti i cittadini partecipano al loro profondo dolore", dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi.

Per l’omicidio di Desirée sono stati fermati quattro stranieri. Per tre di loro il gip Maria Paola Tomaselli ha già convaldato il fermo e disposto il carcere. Nel dispositivo si legge che gli indagati "impedirono di chiamare i soccorsi per aiutarla”. In quello stabile, vicino a Desirée ci sarebbero state altre otto o dieci persone, che potrebbro essere presto indagate per omissione di soccorso. Intanto resta in carcere, a Foggia, il quarto uomo, il ghanese di 32 anni accusato, anche lui, dell'omicidio della 16enne. Il gip del Tribunale di Foggia Armando dello Iacovo ha convalidato il fermo emesso dalla Procura di Roma per concorso in omicidio, violenza sessuale di gruppo e spaccio di droga. Nei prossimi giorni si terrà il suo interrogatorio di garanzia.