Diecimila metri quadrati di area attrezzata, ci saranno sdraio, ombrelloni e lettini, campi sportivi (beach volley, beach tennis), distributori di snack e bevande e docce. Dopo annunci e smentite, polemiche, ritardi e rinvii, aprirà domani mattina la prima sul Tevere di Roma. Si trova all'altezza di Ponte Marconi, si chiama Tiberis, sarà a ingresso libero e dal lunedì alla domenica sarà aperta dalle 8 alle 20. "Abbiamo creduto fortemente in questo progetto, perché il rilancio e la valorizzazione del fiume Tevere è una delle priorità del nostro mandato. Ora, come avviene a Parigi e in altre capitali europee, anche a Roma si potrà prendere il sole sulle rive del fiume", ha dichiarato la sindaca di Roma Virginia Raggi.

La gestione dell'area è a cura di Roma Capitale che si occuperà di garantire pulizia, manutenzione e sicurezza con la stretta collaborazione della Polizia Locale. "Rappresenta un modello di turismo sostenibile che con il tempo vogliamo implementare e arricchire. Un luogo affascinante dove poter passare il tempo libero in totale relax restando in città, a due passi dal centro. Con la spiaggia chiara e lo stacco immediato del manto erboso questo spazio, che un tempo era in totale abbandono, è stato trasformato in una spiaggia vera e propria nel cuore della Capitale. Abbiamo abbellito l'area portando, direttamente dal Semenzaio di San Sisto, piante ornamentali come querce da sughero, bambu', agrifogli, ulivi, alloro e palme nane. A due passi dalla spiaggia si può prendere anche il battello dal molo di Ponte Marconi fino ad Ostia Antica navigando il fiume, scoprendone il grande valore ambientale e paesaggistico. Durante i lavori di riqualificazione e' riemerso l'argine originario dell'area golenale risalente ai primi del ‘900 e sono stati fatti ritrovamenti di epoca romana, che noi intendiamo custodire e valorizzare", ha spiegato l'assessora Pinuccia Montanari.