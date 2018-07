in foto: Rifiuti ingombranti a pochi passi dal Colosseo

A pochi passi dal Colosseo, nel cuore del rione Monti di Roma, c'è una vera e propria discarica abusiva. Divani, materassi e cuscini sono accatastati in strada dai cittadini come se nulla fosse in via degll'Agnello, che si trova a poche centinaia di metri dal più famoso monumento italiano. "È l’ennesimo sfregio al simbolo di Roma", denuncia Rinaldo Sidoli, responsabile comunicazione della onlus Animalisti Italiani, che ha diffuso le fotografie della discarica a cielo aperto nel centro storico di Roma.

La denuncia degli Animalisti Italiani

“È l’immagine di una Capitale – si legge ancora nella nota firmata da Sidoli – ostaggio del degrado dell’inciviltà. L'Urbe è diventata una grande discarica di servizio a cielo aperto e l’amministrazione Raggi continua a dire che la raccolta differenziata funziona. Ricordiamo che l’abbondanza di rifiuti urbani fa arrivare in città gli animali selvatici, come i cinghiali, che stanno lasciando le riserve naturali per raggiungere gli spazi abitati alla ricerca di avanzi e immondizia". Conclude la nota: "I cittadini sono costretti a subire la sporcizia anche pagando la tassa sui rifiuti più alta di tutte le altre città italiane. Davanti ad un grave ed innegabile disservizio il Comune deve ridurre la bolletta Tari. I romani spendono di media 307 euro l’anno di tasse sui rifiuti senza ricevere un adeguato servizio".