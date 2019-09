in foto: Immagine di repertorio

Sono stati resi noti dalla Prefettura di Roma i particolari delle operazioni di disinnesco di una bomba, un residuato bellico della Seconda Guerra Mondiale rinvenuto in un terreno agricolo, che vedrà coinvolte 5000 persone tra i comuni di Palestrina e Zagarolo a est della capitale, che domenica 22 settembre saranno evacuate dalle loro case. Le operazioni prenderanno il via alle 7.30 e dovrebbero terminare alle 14.00 con il disinnesco. Stabilito anche il divieto di sorvolo su tutta l'area.

Evacuazione Palestrina e Zagarolo: azione anti sciacallaggio

I cittadini residenti all'interno della così detta "zona rossa" saranno obbligati ad evacuare le loro case. Mentre la Protezione Civile è a lavoro per accogliere al meglio la popolazione che ne avesse bisogno – in particolare persone anziane o allettate – le forze dell'ordine garantiranno un servizio di controllo dei beni dei cittadini per evitare azioni di sciacallaggio nelle abitazioni.

Evacuazione domenica 22 settembre a Palestrina

Via della Muracciola; via di Boccapiana; via San Pietro; Via Formalemura; via Casale Sant’Antonio; via Prenestina Nuova (dal civico 42 al 120 e dal civico 181 al 353; via Colle dell’Oro: via Colle Mezzarone (dal civico 6 al 24 e dal civico 9 al 35: via di Mezzarone; via Folcarotonda (dal civico 2 al 34 e dal civico 1 al 21); via Colle Cardella; via Valvarina; via Colle Silvano (dal civico 1 al 9/A e dal civico 2 al 14/bis; via Colle Girello (dal

civico 105 al 119 e dal civico 96 al 98); via degli Olmi (dal civico 1 al civico 75/A

e dal civico 2 al civico 62); via della Sterpara; via Valle Fredda; via Santa Teresa.

Evacuazione domenica 22 settembre a Zagarolo

Via Colle Lungo 1a; via Colle Lungo 2a; via Colle Lungo 3a; via Colle Palombara, (dal civico 1 al 27 e dal civico 2 al civico 27; via Colle Labirinto; via Alain Danièlou; via Colle Casette; via della Servicola (civici dispari); via Colle dei Frati; viale Ungheria (dal civico 81 al civico 109 e dal civico 104 al 150); via Zagarolese; via Colle Barco (dal

civico 24 al civico 2/B; via Sergio Leone; via Pietro Germi; ia Roberto Rossellini; via Pier Paolo Pasolini; via Vittorio De Sica: via del Cinema; Via Prenestina Nuova SR155; Corso Giuseppe Garibaldi.