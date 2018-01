Blatte tra gli alimenti, pesci surgelati e maledoranti conservati in pessime condizioni igieniche nei frigoriferi. Quella che hanno trovato gli agenti in uno dei moltissimi minimarket aperti tra il Pigneto e Torpignattara è una situazione raccapricciante: all'interno di un frigo congelatore i vigili hanno trovato alcune confezioni di pesce ormai scaduto da anni, ma pronte per essere vendute. Nello stesso frigorifero, mantenuto in pessime condizioni, c'erano tantissime blatte di diverse dimensioni che vagavano tra gli alimenti. Tutti i cibi sono stati sequestrati.

Il titolare denunciato per frode e violazione delle norme igieniche.

Il titolare, un cittadino bengalese di 43 anni, è stato denunciato all'autorità giudiziaria dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa. Le accuse sono di frode in commercio e violazione delle norme igieniche. Nello stesso esercizio, si legge nella nota diffusa dalla polizia locale di Roma Capitale, sono state accertate anche ulteriori violazioni amministrative per oltre 3.000 euro.

Non è il primo minimarket di Roma in cui si verificano casi del genere. Solo per citare uno degli esempi più eclatanti, i vigili sequestrarono in un alimentari quattro quintali di alimenti tra cui carne e pesce surgelati, scaduti o privi delle date di confezionamento o della provenienza geografica.