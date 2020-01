Dodici consiglieri del M5s hanno votato contro la discarica a Monte Carnevale durante l'Assemblea capitolina. Virginia Raggi si ritrova così senza maggioranza sulla decisione presa il 31 dicembre e sulla quale non aveva mai dato troppe spiegazioni a nessuno. La votazione impegna ora sindaca e assessori a ritirare la delibera con la quale Monte Carnevale era stato indicato come nuovo sito per la realizzazione dell'impianto di smaltimento dei rifiuti della capitale. Oggetto della votazione sono state due mozioni contrarie alla discarica nella Valle Galeria: una era di Fratelli d'Italia, l'altra del Partito democratico. Entrambe sono state approvate con i voti del M5s.