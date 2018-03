Un incendio di vaste proporzioni è divampato, nella notte, nella zona industriale di Pomezia, cittadina nella provincia di Roma: a prendere fuoco il deposito di un'azienda di vendita e riparazione di pneumatici, al numero 6 di via Trieste. Altissime le fiamme, così come la densa nuvola di fumo nero che si è levata dal rogo e che è stata ben visibile anche a chilometri di distanza, così come il pungente odore di gomma bruciata, che per fortuna non avrebbe fatto registrare nessun intossicato. L'incendio sarebbe scoppiato intorno all'una: sul posto si sono recate immediatamente quattro autobotti dei vigili del fuoco e due autobotti della Protezione Civile di Aprilia.

Incendio a Pomezia: si teme un disastro ambientale.

I soccorritori hanno lavorato tutta la notte per avere la meglio sull'incendio: quando il rogo è stato estinto, il capannone ne è uscito completamente distrutto; l'intera area, di circa duemila metri quadri, è stata posta sotto sequestro e messa in sicurezza. Ancora da accertare le cause che hanno scatenato il rogo: per accertarne la dinamica, sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Pomezia, che hanno avviato le indagini del caso. Ora si teme che l'incendio possa aver avuto un impatto devastante a livello ambientale: maggior accertamenti in tal senso verranno effettuati nelle prossime ore.