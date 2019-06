in foto: Foto di repertorio

Ancora un allagamento e nuova chiusura di un tratto della Tangenziale Est di Roma. A causa di una nuova perdita d'acqua all'interno della galleria della Nuova circonvallazione interna di Roma è stato chiuso un tratto della tangenziale in direzione San Giovanni. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie di agenti della Polizia Locale di Roma dei gruppi Parioli, Sapienza e Tiburtino. Questo l'annuncio pubblicato sul sito Muoversi a Roma: "Tangenziale est, nuovamente chiusa, per allagamento, la galleria della Nuova Circonvallazione Interna. La chiusura è sia in direzione di San Giovanni sia in direzione della Salaria".

Già ieri, proprio a causa di una perdita d'acqua, era stata disposta la chiusura della galleria, fatto che ha provocato la paralisi del traffico in tutta la zona. Ieri il Comitato Cittadini Stazione Tiburtina aveva lanciato un messaggio al Comune: "Si riapra subito un tavolo con Ferrovie. Nella convenzione tra Comune e Ferrovie a fronte delle edificazioni importanti attorno la Stazione Tiburtina tra cui Bnl, la Stazione, il lotto C1 attualmente a gara e altre future edificazioni. Fs avrebbe dovuto realizzare la nuova tangenziale e un parco. Del Parco non c'è traccia e non se ne ha più notizia. La nuova tangenziale ha continui problemi come gli allagamenti di oggi e mancano ancora degli svincoli importantissimi che rischiano di paralizzare la città in vista dell'abbattimento della sopraelevata. L'incrocio tra la nuova tangenziale e la vecchia prima della A24 è fatto talmente male che potrebbe vincere un premio per incrocio peggiore del mondo. Stesso discorso per chi esce dalla Tiburtina e vuole prendere la tangenziale per andare verso foro italico con percorsi incomprensibili da settimana enigmistica".