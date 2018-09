in foto: Immagine di Repertorio

I detenuti del carcere di Rebibbia saranno giardinieri per 15 giorni. Da ieri mattina 17 settembre sono infatti al lavoro per ripulire il verde pubblico di Villa Pamphilj. Il progetto ‘Mi riscatto per Roma' è nato dall'accordo congiunto tra Campidoglio, Ministero della Giustizia e Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. Per le prossime due settimane i detenuti svolgeranno delle attività all'aria aperta fianco a fianco agli operatori Servizio Giardini di Roma Capitale e saranno impegnati in operazioni di pulizia e decoro di aree verdi e spazi pubblici.

"L’iniziativa ha come obiettivo il reinserimento socio-lavorativo attraverso ‘lavori di pubblica utilità' – comunica in una nota il Campidoglio – I progetti si fondano su attività di ‘lavoro volontario e gratuito' e intendono promuovere un percorso di sensibilizzazione al rispetto del bene comune, alla legalità, all’osservanza delle regole, alla convivenza civile.