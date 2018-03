Era noto come il "re delle vetrine": grazie alla sua ampia strumentazione, fatta di centinaia di chiavi, grimaldelli, passepartout e altri attrezzi, riusciva ad aprire ogni vetrina e lucchetto di negozio che si trovava davanti, mettendo così a segno diversi furti. A riconoscerlo e a portare al fermo da parte della polizia di stato, sono stati i commessi di un negozio di viale Somalia nel quartiere Trieste-Salario. Il personale dell'attività commerciale ha notato l'uomo in procinto di compiere l'ennesimo furto, e ha cominciato a marcarlo stretto. Sentendosi controllato il ladro ha deciso di allontanarsi, ma è stato trattenuto fino all'arrivo della polizia di stato del vicino commissariato Vescovio.

"Gli agenti – si legge in una nota – che notato il suo comportamento nervoso hanno deciso di procedere dapprima alla perquisizione personale e in un secondo momento al controllo della macchina, dove hanno rinvenuto tutto il kit necessario per aprire le serrature, costituito da numerose chiavi suddivise per tipologia ed uno zaino con numerosi attrezzi da scasso". Il 56enne romano è stato identificato e denunciato.