Operava i clienti senza essere iscritto all'albo. A finire nei guai un odontotecnico che si fingeva un dentista, i carabinieri della Stazione di Roma Prima Porta lo hanno denunciato a piede libero. Secondo le informazioni apprese, si tratta di un quarantacinquenne romano, già noto ai militari, nei confronti del quale pendono le accuse di esercizio abusivo della professione medica e lesioni personali aggravate. Il provvedimento è scattato al termine delle indagini condotte dai militari a seguito delle denunce sporte da alcuni cittadini. Clienti del sedicente dentista, avevano riscontrato delle complicazioni sanitarie gravi, dopo gli interventi subiti. Di fatto l'uomo, odontotecnico nella zona di Labaro, nel quadrante Nord della Capitale, svolgeva operazioni da odontoiatra pur non essendo un medico e senza iscrizione all'albo dei medici – chirurghi e odontoiatri. La denuncia al termine dell'attività investigativa, coordinata dalla Procura delle Repubblica di Roma. Il lavoro dei militari ha consentito di scoprire, al termine di alcuni accertamenti specifici e di una perquisizione nello studio, che è stato posto sotto sequestro.

Denunciato falso chirurgo estetico a Torpignattara

Gli agenti del Commissariato Esposizione hanno denunciato in stato di libertà un falso chirurgo estetico, che operava senza laurea in una stanza con pessime condizioni igienico sanitarie nella zona di Torpignattara. A finire nei guai una cittadina brasiliana di cinquantotto anni, che si approfittava soprattutto dei transessuali brasiliani, che gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Esposizione hanno denunciato in stato di libertà per il reato di esercizio abusivo della professione, grazie alla testimonianza di una cliente e hanno arrestato un trentanovenne suo connazionale, per inottemperanza alle leggi sull’immigrazione.