Claudia Zanella, attrice e moglie del regista Fausto Brizzi, è stata denunciata per aver distrutto 1500 metri quadrati di macchia mediterranea per realizzare una stradina di accesso alla sua villa al Circeo. Violazione delle norme urbanistiche e ambientali, l'accusa a cui dovrà rispondere. La villa dell'attrice, immersa nei boschi, si trova in zona Punta Rossa, nel cuore del Parco Nazionale del Circeo, alla punta estrema del promontorio. I carabinieri forestali di Sabaudia le hanno contestato di aver disboscato un'area di macchia mediterranea all'interno del parco, e quindi protetta, per realizzare una stradina ricoperta di ghiaia all'interno della villa. Non solo: stando a quanto riporta Clemente Pistilli su La Repubblica, l'attrice avrebbe fatto costruire anche due parcheggi, sempre di ghiaia, e una pavimentazione in mattoni per una superficie di circa 50 metri quadrati. Secondo gli uomini della Forestale tali interventi sarebbero stati realizzati senza alcuna autorizzazione. La procura di Latina ha aperto un fascicolo sul caso.

Il Comune perde il ricorso: salve le ville dei vip sulle dune di Sabaudia.

Non solo il Circeo. Anche le ville sulle dune della spiaggia di Sabaudia hanno i loro problemi. Dopo cinquant'anni di contenzioso legale tra il comune e i cento proprietari delle ville, tra cui molti vip (l'ex numero dieci della Roma, Francesco Totti, il presidente del Coni Giovanni Malagò, il regista Bernardo Bertolucci e molti altri), hanno vinto la loro battaglia e hanno così potuto salvare le loro abitazioni costruite a pochi metri dal mare in un'area faunistica e paesaggistica protetta.