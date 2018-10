in foto: I controlli anti degrado e anti abusivismo dei carabinieri

Continuano senza sosta i controlli dei carabinieri di Roma per contrastare l’abusivismo commerciale e le varie forme di degrado nell’area del complesso monumentale del Colosseo e dei Fori Imperiali. I militari hanno arrestato una persona, denunciate 16, sanzionati 14 venditori ambulanti e hanno proposto 8 ‘Daspo Urbani'. A finire in manette un cittadino del Perù di 29 anni, bloccato all’interno della stazione metropolitana Colosseo, subito dopo aver rubato un telefonino dalla tasca laterale di una borsa, portata a tracolla da una turista australiana. Lo smartphone è stato recuperato e restituito alla donna malcapitata, mentre il 29enne è stato accompagnato e trattenuto in caserma, in attesa del rito direttissimo. Sedici le persone denunciate dai carabinieri, in particolare, 7 cittadini del Bangladesh, di età compresa tra i 20 e i 35 anni, fermati perché, con atteggiamento aggressivo, minaccioso e molesto, proponevano la loro merce venduta abusivamente in modo insistente, ai turisti in coda all’ingresso del Colosseo. Oltre 72 mila euro è il totale delle multe che i carabinieri hanno fatto a 14 venditori ambulanti, perlopiù cittadini del Bangladesh e del Pakistan, per la vendita ambulante di bottigliette di acqua, ombrelli parasole, teli poncho, aste per selfie, ventagli, braccialetti e manufatti in legno.

Sempre al Colosseo, i militari hanno proposto per il ‘Daspo Urbano' altri 7 cittadini del Bangladesh e uno del Pakistan, sorpresi davanti ai tornelli e negli spazi di passaggio della fermata della metropolitana Colosseo, limitando e ostacolando il passaggio degli utenti che si apprestavano a salire a bordo dei vagoni del mezzo adibito al trasporto pubblico. Nei loro confronti, i carabinieri hanno anche inviato la segnalazione al sindaco di Roma per l’irrogazione della prevista sanzione pecuniaria da 100 a 300 euro ciascuno.