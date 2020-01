in foto: Foto Questura di Roma

È stato notificato il daspo, cioè il divieto di accesso a tutte le manifestazioni sportive, per sette tifosi dell'Ostia Mare. La misura, emessa dal questore di Roma, fa riferimento a un episodio avvenuto durante due partite del 5 maggio e del 13 ottobre dello scorso anno contro il Monterosi F.C. e l'U.S Ladispoli. Per quanto riguarda il primo caso si tratta di una partita in casa che l'Ostia perse e per questo quattro ultras scavalcarono le recinzioni del campo e intimorirono alcuni giocatori. Uno di loro entrò sul terreno di gioco con il chiaro obiettivo di arrivare allo scontro fisico con i calciatori. Durante l'incontro con il Ladispoli, invece, alcuni video realizzati dagli agenti documentano un gruppetto di tifosi dell'Ostia che mise in atto provocazioni, ingiurie e minacce nei confronti dei supporter della squadra avversaria. Solo il cordone predisposto dalla polizia evitò lo scontro tra le due tifoserie.

Sette tifosi dell'Ostia hanno ricevuto il daspo

Successive indagini da parte degli uomini del commissariato di Ostia hanno permesso di individuare sette responsabili, tutti di età compresa tra i 29 e i 37 anni. Per uno di loro il daspo durerà addirittura 8 anni, per tre sarà di 6 anni, per due di 5 anni e per l’ultimo di 3 anni. Tutti dovranno recarsi a firmare dalle forze dell'ordine in concomitanza degli incontri di calcio della loro squadra. Sei su sette, inoltre, risultano essere recidivi in episodi del genere e addirittura a uno di loro era già arrivato un daspo per fatti avvenuti durante gli incontri della A.S. Roma allo stadio Olimpico.