Dark Side, uno dei cinque membri della trap band Dark Polo Gang, è stato fermato in un appartamento in via Bonifacio VIII, ai piedi del Gianicolo in pieno centro a Roma. Gli agenti hanno fatto irruzione nell'abitazione dove era in corso un festino a base di sostanze stupefacenti, a cui era presente anche il cantante di 24 anni, al secolo Arturo Bruni, figlio del regista Francesco Bruni. La vicenda è stata riportata da Marco Carta sulle pagine dell'edizione odierna del Messaggero.

Secondo quanto riportato all'interno dell'abitazione diversi giovani della Roma bene sono stati trovati intenti a consumare stupefacenti e ad ascoltare musica, proprio come nelle canzoni della Dark Polo Gang, che degli abiti firmati e del vantarsi di "pippare" ha fatto il proprio marchio di fabbrica. Fenomeno musicale che ormai ha superato i confini della capitale, con un pubblico per lo più di giovanissimi, la Dark Polo Gang interpreta gli stilemi tipici del gansta rap a suon di trap, con una differenza importante: qua nessuno si vanta di venire dal "basso" o da quartieri malfamati, anzi i membri della DPG hanno fatto dello snobismo il proprio segno distintivo.

La Dark Polo Gang è composta da Tony Effe, Wayne Santana, Dark Side, Dark Pyrex e Sick Luke. Ha all'attivo due album: Full Metal Dark (2015) e Twins (2017), più una serie di album solisti o in coppia dei vari membri della band. Nel 2018 è uscito il mixtape Sick Side, firmato proprio da Dark Side.