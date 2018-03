"Sei un cesso in tutti i sensi, un attore di serie c che si sente una star, mai nessuno mi potrà vietare di dire che sei cesso e codardo". Per mesi su Facebook ha insultato e offeso il comico Dario Bandiera. Ora rischia un processo per atti persecutori e diffamazione. Allo stalker dell'attore, un 46enne di Siracusa come la vittima, è stata notificata una richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Roma. Ora spetterà al gip decidere se mandare a processo Salvatore S.. L'uomo, riporta Michela Allegri su Il Messaggero, è accusato di aver riempito la pagina Facebook del comico siciliano con minacce e messaggi offensivi. Bandiera lo ha prima rimproverato e poi bloccato, ma l'indagato si è prima difeso e poi ha continuato con le offese: "Minacciare e intimorire non è mai stato nel mio costume, ho sempre aiutato i deboli e i depressi, quindi sarebbe stato un controsenso iniziare con uno come te".

L'accusato "pubblicava sul profilo di Bandiera messaggi dal tono molesto e minatorio, sia direttamente, sia sulle pagine delle persone che a loro volta avevano postato, video, commenti, foto riferibili alla parte offesa", si legge nel capo di imputazione redatto dal pm Vincenzo Barba, titolare delle indagini. Anche dopo che Bandiera l'ha bloccato, "reiterava le condotte sul proprio profilo personale". Il suo comportamento, sostiene il magistrato, avrebbe "cagionato alla parte lesa un perdurante stato di ansia- tale da indurla a cambiare le abitudini di vita e a perdere importanti opportunità lavorative – e di paura, tanto da ingenerarle un fondato timore per l'incolumità propria e dei prossimi congiunti in particolare quando si recava nella città di origine, Siracusa".