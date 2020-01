in foto: Foto di repertorio

Dario N. aveva 28 anni quando lo scorso agosto fu trovato senza all'interno di un casolare di campagna in località Cescole-Cappuccini a Itri, provincia di Latina. Morì di overdose da eroina. Ieri sera, a distanza di cinque mesi, sono stati arrestati i due spacciatori, un 42enne e un 33enne, che gli fornirono la droga. Le indagini hanno permesso di accertare l'intensa attività dei due pusher, che non fermarono i loro traffici neanche dopo la morte del 28enne dimostrando, scrivono i carabinieri, "incapacità di resipiscenza e notevole attitudine criminale". L'ordinanza di arresto è stata firmata dal gip del tribunale di Cassino su richiesta del sostituto procuratore titolare dell'inchiesta Valentina Maisto. I due ora si trovano in carcere. Avrebbero fornito a Dario eroina, cocaina e hashish.

Dario fu trovato morto ad agosto all'interno di un casolare

Figlio di un agronomo e di un'insegnante e appassionato di musica, il corpo di Dario fu trovato nel corso della serata di sabato 10 agosto dai vigili del fuoco. I genitori, non vedendolo rientrare in casa, avevano dato l'allarme la sera precedente, ma il cadavere del figlio fu ritrovato solo 24 ore dopo all'interno di un deposito agricolo poco distante dal centro del paese. Il corpo era a terra sul pavimento. Nessun dubbio, fin da subito, sulle cause della morte. Le indagini sono state condotte dai carabinieri della stazione locale e della compagnia di Formia. Come detto, ieri sera sono stati arrestati due pusher. Sono ritenuti responsabili di aver ceduto la droga al ragazzo.