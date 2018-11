in foto: Due molotov lanciate all’interno di altrettanti mezzi dell’Ama

Due giorni fa due mezzi dell'Ama sono stati danneggiati da ignoti in via Silvestri, zona Monteverde a Roma. A dare l'allarme alcuni operatori dell'azienda. Secondo quanto ricostruito sono stati rotti i finestrini dei due mezzi e all'interno sono state lanciate bottiglie di plastica con dentro liquido infiammabile.

Oggi, nel giorno dello sciopero dei dipendenti Ama (vicina al 70 per cento la quota di chi ha aderito), Daniele Diaco, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione Ambiente, ha denunciato l'accaduto pubblicando alcune fotografie delle due bombe molotov: "Rabbia e sconforto per le due molotov lanciate da ignoti all'indirizzo di altrettante spazzatrici Ama site in via Silvestri.

Un episodio sconcertante, una vera e propria intimidazione ai danni di chi, con costanza e determinazione, si prodiga quotidianamente per l'ambiente cittadino. A chi giova tutto questo? Perché compiere un atto di puro e semplice vandalismo ai danni di mezzi al servizio dei cittadini?

Domande a cui è impossibile dare una risposta plausibile. L'Assessorato alla Sostenibilità Ambientale, la Commissione Ambiente e il Municipio XII condannano fermamente siffatti comportamenti criminali, certi del fatto che gli inquirenti faranno presto piena luce sull'increscioso e avvilente accaduto".