Continuano le ricerche di Daniele Nardi e Tom Ballard, i due alpinisti scomparsi sullo Sperone Mummery mentre tentavano di arrivare alla vetta del Nanga Parbat. Per adesso la prima ricognizione con l'elicottero ha dato esito negativo: dei due, non c'è traccia. A darne notizia, il profilo Facebook ufficiale di Nardi, che sta aggiornando continuamente i fan dello sportivo in queste ore concitate. L'aviazione pakistana, autorizzata a sorvolare la zona nonostante la chiusura dello spazio aereo a causa del conflitto con l'India, sta procedendo a una seconda ricognizione per trovare tracce di vita su quella che è anche conosciuta come "montagna della morte", "mangiauomini" e "montagna del diavolo". Poche le persone che ne sono uscite vive in tutte questi anni: moltissimi alpinisti, tra cui anche Gunther Messner, il fratello di Reinhold, sono deceduti nel tentare l'impresa di raggiungere la vetta della nona montagna più alta del mondo. E proprio Messner è intervenuto sulla vicenda, dichiarando a LatinaOggi che secondo lui Nardi e Ballard sono vivi: "Non sono morti, bisogna aspettare e sperare che si facciano vivi. Sono passati tre giorni, magari possono sembrare un’eternità, soprattutto per i familiari, ma le cause di questo silenzio potrebbero essere tante e non mi sembra il caso di arrivare a conclusioni affrettate".

Daniele Nardi, Ali Sadpara dal campo 3: "Tracce di valanga"

Intanto Ali Sadpara, alpinista pakistano esperto e uno dei pochi ad aver mai raggiunto la vetta del Nanga Parbat, sta aiutando lo staff di Daniele Nardi e Tom Ballard a effettuare le ricerche. E purtroppo le notizie non sono ottime: nella zona intorno al campo 3, ultimo punto in cui si sono avute notizie dai due alpinisti, ci sono tracce di una valanga. La zona è estremamente pericolosa, tanto che non solo sono stati in pochi ad aver mai tentato di raggiungere la cima del Nanga Parbat, ma sono ancora meno quelli che hanno cercato di farlo dallo Sperone Mummery. Nessuno è mai andato sulla vetta della montagna dell'Himalaya passando per quella che è conosciuta anche come la "via maledetta". Daniele Nardi ha deciso di tentare l'impresa con Tom Ballard: adesso tutto il mondo sta con il fiato sospeso per cercare di capire se i due ce l'hanno fatta oppure no.