"Lasciami andare ho una bomba addosso". Così un ragazzo di 28 anni, di nazionalità statunitense, è riuscito a rapinare una giovane della sua auto, del portafogli e del telefono cellulare. Il tutto è avvenuto alle porte di Roma, nel comune di Albano Laziale, dove il ragazzo si è precipitato in mezzo alla carreggiata, costringendo la sua vittima a fermare la corsa dell'auto e minacciandola a gli ha intimato di lasciare la vettura e di consegnarli tutto gli oggetti di valore.

Il 28enne è stato rintracciato poco dopo dai vigili urbani di Castel Gandolfo su via Appia Nuova ma, di fronte all'intimazione di fermarsi e lasciarsi identificare, ha tentato di investire gli agenti due volte prima di essere finalmente neutralizzato, ma non prima di aver danneggiato alcune auto e aver ingaggiato una colluttazione con gli agenti. Identificato come un cittadino americano proveniente dall'Arizona, è stato arrestato e tradotto nel carcere di Velletri. Due degli agenti costretti a ricorrere alle cure mediche.