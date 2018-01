Momenti di paura nella chiesa di Santa Maria della Presentazione, parrocchia di via di Torrevecchia, nella zona nord-occidentale della Capitale. Un uomo ha infatti fatto irruzione al suo interno minacciando il parroco di dar fuoco alla chiesa qualora il prelato non gli consegnasse il denaro delle offerte: fortunatamente, però, i carabinieri sono intervenuti salvando il parroco e catturando l'uomo.

Il tutto è accaduto nella serata di giovedì: un cittadino romano trentottenne, risultato poi senza occupazione e con diversi precedenti, è entrato nella parrocchia in evidente stato di agitazione, forse dovuta al consumo di sostanze stupefacenti, e nonostante la presenza di diversi fedeli si è scagliato contro il parroco, inveendo contro di lui e minacciandolo. Dopo una prima "richiesta" di soldi avanzata, l'uomo, di fronte al rifiuto da parte del prelato, gli ha intimato di consegnargli il denaro delle offerte altrimenti avrebbe dato fuoco alla chiesa stessa.

Uno dei fedeli presenti che ha assistito alla scena ha però allertato prontamente il 112, e così i carabinieri della stazione di Roma Montespaccato, poco distante dalla chiesa, sono subito intervenuti. L'uomo era ancora nella parrocchia intento a minacciare il prelato all'arrivo dei militari: ma il trentottenne, per nulla intimoriti, si è scagliato contro gli uomini dell'arma stessi, che sono stati aggrediti a loro volta dall'uomo con spintoni, calci e pugni, in un disperato tentativo di fuggire all'esterno della parrocchia per evitare l'arresto. Ma a nulla sono valsi i suoi tentativi: il trentottenne è stato prontamente immobilizzato ed ammanettato dai carabinieri. Portato in caserma, l'uomo sarà dunque sottoposto al rito direttissimo. L'accusa nei suoi confronti è quella di estorsione aggravata e di resistenza a pubblico ufficiale.