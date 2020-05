🌍 “If the Pope has Museums, it is precisely for this reason! Because art can be an extraordinary vehicle for announcing to men and women all over the world, with simplicity, the good news of God Who made Himself man for us, because He loves us! And this is beautiful! And the Vatican Museums must increasingly be the place of beauty and hospitality. They must open the doors to people all over the world. Being an instrument of dialogue between cultures and religions, an instrument of peace. It's to be alive! 📖 Pope Francis, My idea of Art 📌 From June 1st we will reopen our doors to the public. We are waiting for you! 🙂 🇮🇹 “Se il Papa ha dei Musei è proprio per questo! Perché l’arte può essere un veicolo straordinario per raccontare agli uomini e alle donne di tutto il mondo la buona notizia di Dio che si è fatto uomo per noi, perché ci vuole bene. Ed è bello, questo! E i Musei Vaticani devono essere sempre più il luogo del bello e dell’accoglienza. Devono spalancare le porte alle persone di tutto il mondo. Essere uno strumento di dialogo tra le culture e le religioni, uno strumento di pace. Essere Vivi!”. 📖 Papa Francesco, La mia idea di Arte 📌 Dal 1 giugno riapriamo le nostre porte al pubblico. Vi aspettiamo!🙂 🎥 © Musei Vaticani🇻🇦 #vaticanmuseums #museivaticani

